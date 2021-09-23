9 إجراءات لـ«تعليم مطروح» قبل انطلاق العام الدراسي الجديد

وضعت مديرية التربية والتعليم بمطروح 9 إجراءات جديدة استعدادا لإنطلاق العام الدراسي الجديد، جرى إقرارها خلال الاجتماع الذي عُقد، اليوم، برئاسة عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مع مديري الإدارات والقطاعات التعليمية ومديري الإدارات الداخلية بقاعة التنمية المهنية، بحضور الدكتور محمود قاسم وكيل المديرية، واسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، ومنى ناصف مدير عام الشئون التنفيذية، ومجدي المنشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية.

توجيهات محافظ مطروح بشأن العام الدراسي الجديد

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح إن تعليمات وزارية وتوجيهات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، شددت على استعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد في التاسع من أكتوبر المقبل، ومتابعة جاهزية جميع المدارس في المراحل التعليمية المختلفة بنطاق محافظة مطروح من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة الحمام غربا وسيوة جنوبا.

الإجراءات التسعة لتعليم مطروح استعدادا للعام الدراسي

وأقر اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح مع قيادات المديرية والإدارات التعليمية الإجراءات التسع وهي كالتالي:

- أتوبيس طائر للقيام بجولات ميدانية مفاجئة لمتابعة جاهزية مدارس كل إدارة تعليمية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

- متابعة الاستعدادات المتواصلة لانطلاق العام الدراسي الجديد ودعم الإيجابيات ومعالجة السلبيات في حينها في إطار تربوي منظم.

- مناقشة محتوى الكتب الدورية الوزراية الخاصة باستعدادات المدارس لبداية الدراسة وكيفية تنفيذ بنودها على أرض الواقع.

- الالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على سلامة الطلاب.

- إعادة هيكلة الأقسام الفنية بدواوين الإدارات وحصر الزيادات بها وتوزيعها على المدارس لسد العجز في المواد الدراسية.

- التأكيد على وصول الكتب الدراسية لمخازن الإدارات التعليمية تمهيدا لتوزيعها على المدارس وضمان تسليمها الطلاب مع بداية الدراسي.

- المتابعة الدورية اليومية لأعمال الصيانة البسيطة والشاملة لجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية.

- ضرورة التحلي بالحسم والحزم في اتخاذ القرارات والابتعاد عن العواطف والمجاملات من أجل عملية تعليمية متميزة.

- تسهيل التعامل مع الجمهور وإنهاء مشكلاتهم فورا وفق اللوائح والقوانين المنظمة للعمل، مع ضرورة التزام كافة عناصر المنظومة التعليمية ببذل الجهد والآداء المتميز وحسن الخلق وتحمل المسئولية لتكون علامات مضيئة لتحقيق منتج تعليمي متميز يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها مطروح بتوجيهات محددة ومتابعة متواصلة.