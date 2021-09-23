قطع المياه في بعض المناطق بالقاهرة لمدة 6 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق «الحى السابع بالكامل - المنطقة الثامنة» بمدينة نصر، وذلك اعتبارا من الساعة الـ10 مساء غد الجمعة الموافق 24-9 -2021، وحتى الساعة الـ4 من صباح يوم السبت الموافق 25 - 9 - 2021، وذلك لمدة 6 ساعات.

قطع المياه بمدينة نصر لأعمال إنشائية

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، هو أعمال المشروع القومي المونوريل، الأمر الذي يتطلب تحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع ذاكر حسين تقاطع شارع أبوالعتاهية بميدان انبي والمتعارض مع أعمال تنفيذ قطار المونوريل.

وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، مؤكدة قيامها بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يجرى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.