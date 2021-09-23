سفير ألمانيا: قد نمنح مصر لقاحات آخرى.. والصداقة بين البلدين وثيقة جدا

قال سفير ألمانيا لدى مصر، فرانك هارتمان، إنّ صداقة وثيقة عميقة تربط الشعبين المصري والألماني، وأكبر مثال عليها، الصداقة الوثيقة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.

وأضاف هارتمان، خلال كلمته في مؤتمر صحفي عقده مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة: «الأسبوع المقبل سيشهد بداية انتخابات تشريعية في ألمانية، وستنتهي حقبة ميركل، وسيكون هناك ساسة جدد، لكن الصداقة بين البلدين قائمة ولن تتأثر بذلك، ونحن ملتزمون تجاه الشعب المصري بالصداقة والشراكة والتضامن ودعم جهود مصر على المستويات كافة».

وتابع السفير الألماني: «نتعاون معا في القطاع الصحي، وهناك تعاون وثيق بين مصر وشركات ألمانية تعمل في قطاع التكنولوجيا الطبية، وسيتم إبرام تعاقدات جديدة»، موضحا أنّ زيارة وزيرة الصحة المصرية إلى ألمانيا بنهاية سبتمبر الحالي، ستسهم في الإسراع بعقد شراكات والتعرف على الاستراتيجية الألمانية في مكافحة جائحة كورونا، والحصول على سيارات إسعاف جديدة ومستشفيات متنقلة.

وأكد هارتمان، أنّ عملية إعداد ونقل شحنات لقاح أسترازينيكا كانت معقدة للغاية، وتطلبت التنسيق مع وزارة الصحة، متابعا: «لا أستطيع أن أعد بأنّنا سنوفر شحنات أخرى، لكن لا نستبعد ذلك، وسيكون هناك جهود مستمرة من أجل توفير لقاحات للبلدان التي تحتاجها».