توصل وزارة الداخلية، حملاتها المكثفة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

يأتي ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس كورونا، المتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية.

ضبط 9863 شخصا لعدم ارتداء الكمامات

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن النتائج التالية:

ـ ضبط 9863 شخصا؛ لعدم ارتداء الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ 9828 شخصًا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 35 شخصًا لم يسددوا الغرامة المقررة.

ـ تحرير 691 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق.

ـ ضبط 229 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، بإجمالي مضبوطات 1305 أراجيل.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجار استمرار تلك الحملات؛ حرصًا على سلامة المواطنين.

آخر مستجدات الوضع الوبائي في مصر

من ناحية أخرى، كشفت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن آخر الوضع الوبائي في البلاد، مشيرة إلى خروج 507 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقي الرعاية الطبية اللازمة؛ ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 251902 حالة.

وأكد بيان وزارة الصحة، في تقريرها اليومي، تسجيل 692 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 27 حالة جديدة.