زايد: حصولنا على 2.3 مليون جرعة أسترازينيكا ثمرة العلاقات بين السيسي وميركل

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن مصر استقبلت 2.3 مليون جرعة من لقاح استرازنيكيا المضاد لفيروس كورونا المستجد، كهدية من الحكومة الألمانية للشعب المصري؛ تضامنا مع الجهود المبذولة لحماية الأرواح وتوفير مزيدا من اللقاحات.

ميركل فخر لكل سيدات العالم

وأضافت زايد خلال مؤتمر صحفي: "هذه الهدية ليست أمرا جديدا على الشعب الألماني والحكومة الألمانية، وهذا الأمر يأتي كثمار للعلاقة القوية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أثرت في العالم، وهي فخر لكل سيدات العالم ونموذج يحتذى به لكل السيدات العاملات في المجال السياسي، ونتمنى لها النجاح".

وعقدت وزيرة الصحة والسكان دكتورة هالة زايد، مؤتمرا صحفيا بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، لاستعراض جهود التعاون بين مصر وألمانيا في مجال توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

زايد: الأجهزة الطبية في مصر من توقيع «سيمنس» الألمانية

وسلطت وزيرة الصحة الضوء على حجم التعاون المصري الألماني في مجال الأجهزة الطبية والتشخيصية، لا سيما في مجال الأشعة المتقدمة، مشيرة إلى أن معظم الأجهزة السابق ذكرها تستوردها مصر من شركة سيمنس الألمانية.