أمن المنافذ: ضبط 1685 مخالفة مرورية وتنفيذ 183 حكمًا قضائيًا متنوعًا

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة، عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها الآتي:-

جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

ـ في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: تم ضبط «3» قضايا تهريب أمتعة شخصية.

ـ ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب الألعاب النارية والأسلحة ومشتملاتها.

ـ ضبط 42 قضية في مجال الأمن العام.

ـ ضبط «1685» مخالفة مرورية متنوعة.

ـ ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد الأقراص الدوائية المخدرة.

ـ في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ «183» حكمًا قضائيًا متنوعًا.

ـ ضبط «6» قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.