الصحة: نبدأ غدا استقبال ملايين الجرعات من «فايزر وأسترازينيكا وموديرنا»

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ مصر تبدأ من غد الجمعة، استقبال ملايين الجرعات من لقاح كورونا، وبينها «أسترازينيكا، موديرنا، وفايزر»، وبهذا تكون مصر استقبلت جميع أنواع لقاحات كورونا التي صنعت في العالم.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في المؤتمر الذي عقدته، بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني في العباسية، إنّ مصر بها 850 مركزا ثابتا لتطعيم المواطنين، وبينها مراكز كبيرة، مثل أرض المعارض، ومدينة البحوث، وأكاديمية الفنون، و500 سيارة قوافل، ومئات من الأطقم المتحركة التي تنتقل إلى المصانع والجهات الحكومية.