محافظ أسيوط يلتقي رئيس «الأبنية التعليمية» لمناقشة مشروعات «حياة كريمة»

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء يسري عبدالله رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، لمناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والمشروع القومي لتطوير الريف المصري.

تنفيذ 86 مدرسة بتكلفة 388 مليون و700 ألف جنيه

واستعرض محافظ أسيوط، المدارس الجديدة التي يجري تنفيذها ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي يبلغ عددها 86 مدرسة بواقع 1227 فصلا دراسيا بتكلفة 388 مليون و700 ألف جنيه.

وأشاد محافظ أسيوط بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسري عبدالله، ومنطقة هيئة الأبنية التعليمة بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبدالفتاح، وجهودهما المبذولة للتوسع في إنشاء المدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية، لافتًا إلى أن إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية على الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها والوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا ومراعاة الأسلوب الهندسي المميز والشكل الجمالي في الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة للتوسع في إنشاء مدارس جديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس خلال الإجازة الصيفية.

وأشار إلى الاستمرار بخطى ثابتة في استكمال خطة الهيئة وتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية بخصوص إنشاء الوحدات الصحية وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية بالقرى الاكثر احتياجًا بالمحافظة موجهًا الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات.