«حياة كريمة» تواصل تطوير قرى أسيوط ودمياط بمدراس جديدة ومجمعات خدمية

تواصل مبادرة «حياة كريمة» أعمالها التطويرية على كافة مستويات محافظات جمهورية مصر العربية، ومن بينها محافظتي دمياط وأسيوط، حيث حرص برنامج «الحياة اليوم»، على نقل آخر الأعمال التطويرية التي شهدتها هاتان المحافظتان خلال الفترة الأخيرة.

«حياة كريمة» بأسيوط: نواصل أعمال تطوير قرى 7 مراكز بالمحافظة

وقال الدكتور محمد سامي، المنسق المساعد بمؤسسة حياة كريمة بمحافظة أسيوط، إن المبادرة نفذت الكثير من المشروعات في الفترة الأخيرة على مستوى محافظة أسيوط، بينها مشروع مجمع الخدمات بقرية النخيلة، والذي نجحت المبادرة في الانتهاء من حوالي 30% من أعمال تنفيذه حتى الآن، وفق الشكل والنموذج المعتمد لكل مجمعات الخدمات التي تُنفذ بالعديد من محافظات الجمهورية.

وأضاف «سامي»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الاثنين، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أنه على بعد 100 متر فقط من مجمع الخدمات، هناك عدة مدارس قامت المبادرة بأعمال تطويرية كثيرة شملت تلك المدراس، موضحا أن نسبة الانتهاء من أعمال تطوير تلك المدار وصلت إلى أكثر من 75%.

وذكر أنه من المتوقع أن تبدأ هذه المدارس عملها بشكل فعلى مع بداية العام الدراسي، الذي ينطلق بعد أيام قليلة.

وعلى مستوى الطرق والصرف الصحي وتطوير شبكات الكهرباء بمحافظة أسيوط، أشار المنسق المساعد لمؤسسة «حياة كريمة» إلى أن محافظة أسيوط بها 7 مراكز ضمن خطة تطوير المبادرة، حيث تشهد عمليات تطوير لكل مرافق البنية التحتية والأساسية من طرق وصرف صحي وشبكات وأعمدة الكهرباء، كاشفا أن ميزانية تطوير منظومة الصرف الصحي بمحافظة أسيوط تصل إلى 13 مليار جنيه.

ولفت إلى أن كل الوزارات المختلفة تشارك في أعمال تطوير المبادرة بمحافظة أسيوط، والجميع يعمل على قدم وساق حتى تنتهي أعمال التطوير وفق الخطة الموضوعة.

«حياة كريمة» بدمياط: أنشأنا مدرسة في 3 أشهر وافتتاحها غدا

وقال المهندس المعتصم بالله محمد الجندي، منسق مؤسسة «حياة كريمة» بمحافظة دمياط، إن المدرسة التي يتواجد أمامها حاليا بإحدى قرى مركز كفر سعد بمحافظة دمياط، أنشئت خلال 3 أشهر فقط، موضحًا أنها أحد المشروعات التطويرية الخاصة بالمبادرة التي تستهدف بها تطوير محافظة دمياط.

وذكر أن هذه المدرسة ستفتتح غدا الثلاثاء استعدادا لاستقبال الطلاب بالعام الدراسي الجديد، الذي يبدأ بعد أيام قليلة.

وأضاف«الجندي»، خلال مداخلة هاتفية، مساء اليوم الاثنين، مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على شاشة «الحياة»، أنه إلى جانب المدرسة هناك مجمع خدمات زراعية ينشئ أيضا بنفس القرية، وسيضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية.

ولفت منسق المبادرة إلى أن هذه القرية سينشئ بها مركز بريد ووحدة محلية ومكتب تضامن اجتماعي ومشاريع أخرى كثيرة، مشيرًا إلى أن كل هذه المشاريع غرضها الأساسي والأول خدمة مواطني القرى والريف، حتى لا يضطروا إلى التوجه إلى المدن والمراكز ليصل إلى المراكز الخدمية التي يجتاجونها.