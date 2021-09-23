الصحة: جاهزون لتصدير لقاحات كورونا إلى أفريقيا خلال 45 يوما

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنّ لقاحات كورونا المتوافرة في مصر معتمدة 100% من منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى أنّ لقاح سينوفاك الذي تصنعّه مصر حاليا، وافقت عليه نحو 12 دولة أوروبية، بينها إسبانيا وسويسرا والدانمارك.

وأضافت وزيرة الصحة والسكان، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بالعباسية، أنّ المباحثات مع موديرنا ما زالت مستمرة لتصنيع اللقاحات في مصر، وسنفتح مباحثات مع شركة بيوتنيك الألمانية، ونرى أن شركة بيوتنيك من الشركات الرائدة في تطوير اللقاحات، ولدينا فرصة كبيرة في فتح هذا الملف أثناء زيارتنا لألمانيا.

وأوضحت زايد، أنّ الوزارة ستفتتح الخط الثاني في مصنع فاكسيرا بالعجوزة خلال 5 أسابيع، ليصل إلى إنتاج مليون جرعة يوميا، متابعة: «سنكون قادرين على الوفاء بالطلبات التي قدمتها لنا الدول الأفريقية خلال شهر ونصف الشهر».