ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها لقطع غيار

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من «ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم»، باكتشافها سرقة السيارة ملكها حال تواجدها أمام العقار سكنها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة «شخصين - لأحدهما معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما «فرد خرطوش - طبنجة صوت - دراجة نارية دون لوحات معدنية».

بمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع آخر «سمكري سيارات» تخصص في سرقة السيارات وتقطيعها، واستبدال أجزاء رقمي الشاسية والموتور المُثبتة على سيارات حوادث وتثبيتها بالسيارات المستولى عليها بقصد إعادة بيعها، وأقرا بقيامهم بارتكاب واقعتي سرقة سيارة بينهما المُبلغ بسرقتها.

ضبط المتهم الثالث

تم بإرشادهما ضبط المتهم الثالث داخل الورشة عمله بمنطقة الوراق بالجيزة، وعُثر بداخلها على السيارة المستولى عليها مُثبت بها رقمي شاسية وموتور خاصين بسيارة متهالكة ناتجة عن حادث من ذات الماركة واللون، كما عُثر على سيارة أخرى كاملة الأجزاء، وكذا سيارة مقطعة الأجزاء بالكامل.

بمواجهة الأخير أيد ما سبق؛ وباستدعاء المجني عليهما، تعرفا على السيارتين واتهمهما بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.