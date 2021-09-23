رئيس التحرير

محمود مسلم

سقوط تشكيل عصابي تخصص في تجارة العملة بالخليفة

كتب:

الوطن
01:12 م | الخميس 23 سبتمبر 2021
المتهمين

المتهمين

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص حال وجودهم في منطقة سوق الجمعة بدائرة قسم الخليفة، وبحوزتهم مبالغ مالية «مقلدة».

تجار العملة في قبضة الأمن 

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المالية المقلدة؛ بالاشتراك مع شخصين آخرين تم ضبطهما وبحوزتهما «مبالغ مالية مقلدة، وكمية من مخدر الحشيش».

وأيد المتهمان ما أسفر عنه محضر الضبط، واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأوراق المالية المقلدة لترويجها بين المواطنين.

اقرأ المزيد:

الداخلية تتمكن من تنفيذ 85610 أحكام قضائية متنوعة وضبط 201 سلاح ناري

«الداخلية»: ضبط 122 قضية مخدرات وتنفيذ 41212 حكما قضائيا

الداخلية: ضبط 1316 مخالفة مرورية و3 قضايا مخدرات في 24 ساعة

الداخلية: ضبط 895 شيشة إلكترونية داخل شحنة «ملابس وأحذية»