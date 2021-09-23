سقوط تشكيل عصابي تخصص في تجارة العملة بالخليفة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 3 أشخاص حال وجودهم في منطقة سوق الجمعة بدائرة قسم الخليفة، وبحوزتهم مبالغ مالية «مقلدة».

تجار العملة في قبضة الأمن

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ترويج العملات المالية المقلدة؛ بالاشتراك مع شخصين آخرين تم ضبطهما وبحوزتهما «مبالغ مالية مقلدة، وكمية من مخدر الحشيش».

وأيد المتهمان ما أسفر عنه محضر الضبط، واعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأوراق المالية المقلدة لترويجها بين المواطنين.