إجازات اليوم الوطني للسعودية ترفع إشغالات فنادق القاهرة لـ100%

شهدت الأيام القليلة الماضية زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية، لاسيما من المملكة العربية السعودية، وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن إجازات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية رفعت نسب الإشغال بكافة فنادق جمهورية مصر العربية، موضحا أن نسب الإشغال ببعض فنادق القاهرة خاصة الموجودة بمنطقة وسط البلد وصلت إلي نحو 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة والآثار لاستقبال النزلاء بالفنادق والمحددة ب 70% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق.

انتعاشة بفنادق القاهرة والغردقة وشرم الشيخ

وأضاف فاروق لـ«الوطن» أن الحركة السياحية الوافدة من السعودية لمصر لم تتوقف عند حد القاهرة، بل امتدت إلي كل من شرم الشيخ والغردقة، موضحا أن العديد من فنادق القاهرة لجأت لرفع أسعار الغرف الفندقية بها بسبب الإقبال على الحجز بها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأشار «فاروق» إلي استمرار تدفق السياح من مختلف الدول العربية رغم بدء الموسم الدراسي بغالبية تلك الدول، موضحا ان أعداد السياح الكويتيين الذين يزورون مصر حاليا من تزايد مستمر، «الأعداد التي تأتي من الأردن والإمارات والعراق والبحرين جيدة جدا حاليا»، متوقعا استمرار توافد السياح العرب الوافدين لمصر حتي نهاية العام الجاري.

زيادة في أعداد السياح الوافدين لمصر خلال الشهور الأخيرة من 2021

وأوضح رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، أن الشهور الثلاثة المقبلة ستشهد زيادة في الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم، معربا عن آماله في ألا تؤثر الموجة الرابعة من فيروس كورونا علي التدفقات السياحية المتوقع أن تستقبلها مصر خلال الشهور المقبلة، لاسيما وأن كافة المنشآت الفندقية والسياحية «آمنة صحيا» وتطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط التشغيل بصرامة بالغة.

يشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية خلال فصل الصيف الحالي كانت جيدة للغاية، لاسيما الوافدة من السعودية والإمارات والبحرين والأردن والعراق وليبيا.