رسائل دعم نجوم الفن لـ«ريهام سعيد» بعد إصابتها بكورونا

دعم عدد من نجوم الفن، الإعلامية ريهام سعيد، بعدما أعلنت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ودخولها المستشفى.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، رسائل دعم الفنانين لـ«ريهام سعيد» عبر «إنستجرام»، بعد إعلان إصابتها بكورونا:

قالت بدرية طلبة: «سلامتك يا حبيبتى هتقومى بإذن الله وتبقي زى الفل».

وكتب شريف رمزي: «ألف سلامة عليكي ربنا يشفيكي إن شاء الله».

فتحي عبد الوهاب يدعم ريهام سعيد

وقال فتحي عبد الوهاب: «ألف سلامة عليكي.. بسيطة إن شاء الله»، بينما تمنى الفنان أحمد سعد الشفاء العاجل لريهام سعيد، قائلًا: «ألف سلامة عليكي يا حبيبتي».

ومن جانبها، كتبت ريهام أيمن: «ربنا يشفيكي ويقومك بألف سلامة إن شاء الله يا رب أمين»، بينما قالت سوسن بدر: «ألف سلامة يا ريهام.. إن شاء الله هتقومي بالسلامة وتبقي زي الفل».

ريهام سعيد تعلن إصابتها بكورونا

وأعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عبر موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إصابتها بفيروس كورونا.

ونشرت «سعيد»، صورة ليدها وهي على السرير بأحد المستشفيات، وعلقت: «بقالي أسبوعين بعاني من كورونا والحمد لله الرئة تأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية».

وأضافت: «إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة، بتراجع نفسك كتير، وتحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير، وإظهار الحقيقة».

وتابعت ريهام سعيد: «شكرا يا رب على حبك ليا، وشكرا على الابتلاءات الكتير اللي بتدل على اهتمامك بيا، وإذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب، أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت أيه وكانت نيتي دائما ايه، استحملت وصبرت على افتراء وظم كتير».

واختتمت: «يا رب اغفر لي وسامحني وخلي بالك من أولادي، إذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل عليا محنتي أنا راضية بأي شيء، نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح أنت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من أعصابنا وصحتنا وكله على باطل، خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي، وهتقعد لك في أعز ما عندك، أرجو الدعاء بالخير لي أيا كان هو ايه».