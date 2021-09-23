إصابة الإعلامية ريهام سعيد بفيروس كورونا

أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، عبر موقع الفيديوهات والصور «انستجرام»، إصابتها بفيروس كورونا.

ريهام سعيد: بقالي أسبوعين بعاني من كورونا

ونشرت ريهام سعيد صورة ليدها وهي على السرير بأحد المستشفيات، وعلقت قائلة: «بقالي أسبوعين بعاني من كورونا و الحمد لله الرئة اتأثرت واتحجزت في المستشفى من شوية». وأضافت الإعلامية: «إحساس غريب وأنت عندك حاجة مميتة، بتراجع نفسك كتير، و تحاسب نفسك كتير، أكيد غلطت لكن عمري ما قصدت، كان دائما الغرض نفع الغير، وإظهار الحقيقة».

ريهام سعيد تتوسل إلى الله: يا رب أحسن خاتمتي

وتابعت ريهام سعيد: «شكرا يا رب علي حبك ليه و شكرا علي ابتلاءتك الكتير اللي بتدل علي اهتمامك بيه، إذا كانت دي النهاية يا رب أحسن خاتمتي واحسب لي كل عمل عملته لوجهك الكريم يا رب أنت الوحيد اللي عارف أنا عملت ايه وكانت نيتي دائما ايه، استحملت و صبرت علي افترا و ظم كتير».

واختتمت الإعلامية: «يا رب اغفر لي و سامحني و خلي بالاك من أولادي، إذا كان ده اختبار من اختباراتك ولسه في العمر بقية يا رب اشفيني واقف جنبي وسهل عليا محنتي أنا راضية بأي شيء، نصيحة لكل واحد بيهاجم مشهور أو ناجح أنت بتاخد ذنب رهيب انتوا بتاخذوا من أعصابنا و صحتنا وكله على باطل، خلي بالكوا الأذية دي وحشة أوي، و هتقعد لك في أعز ما عندك، أرجو الدعاء بالخير لي أيا كان هو ايه».