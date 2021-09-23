نجوم «ديجافو» يعودون للمرة الرابعة على مسرح الهناجر الجمعة

يعود نجوم العرض المسرحي «ديجافو» إلي خشبة مسرح الهناجر بدءا من غد الجمعة الموافق 24 سبتمبر، لتقديم الموسم الرابع، تحت إشراف قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، وإنتاج مركز الهناجر للفنون بقيادة الفنان شادي سرور، العرض للكاتب السويسري أوليفيه شاشياري، عن النص المسرحي «إثبات العكس»، وترجمة منحة البطراوي، وهو من إعداد وإخراج أحمد فؤاد.

العرض بطولة حمزة العيلي وأحمد سلكاوي ورحمة أحمد ورشا جابر، ويستضيف العرض في موسمه الرابع أحمد خشبة والذي يقف علي خشبة المسرح لأول مرة، وعلى الجانب الأخر يستمر الموسم الرابع للعرض حتي يوم 27 سبتمبر، ليستمر العرض ليومين ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشر للمهرجان القومي للمسرح.

وأوضح أحمد فؤاد، مخرج العرض، أن المواسم الثلاثة للعرض حققت نجاحا كبيرا بأبطالها تامر نبيل ومحمد يوسف، والأبطال الحاليين، وجرى الاتفاق على الموسم الجديد خاصة بعد اختيار العرض ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.

عدم وجود أدلة لإثبات وجهات النظر.. فكرة العرض

وأوضح المخرج، أن العرض يقوم على فكرة عدم وجود أدلة كافية لإثبات وجهة نظر واضحة، كأنها مجموعة من الدوائر كل دائرة تمثل مستوى أعمق من الحدث، وبطل المسرحية إنسان بسيط ليس لديه طموحات للدخول في أي صراعات ويتجنب المشاكل، تجرى محاولة تشكيكه في الحدث الأصلي وهو مطاردة مجموعة من المجرمين يريدون قتله لتورطه في أمر ما لا نعلمه، وصديقه الوحيد يقرر التخلي عنه في النهاية، لأنه غير متأكد هل هو مذنب أو العكس، أسئلة وشكوك كبيرة تجعله يقرر الانعزال تماما بينما هم يصرون على توريطه بكل الأشكال.

وأضاف المخرج، أن النص يحتاج إلى كثير من الجهد لفك دلالاته وتقليبه على كافة الوجوه للخروج بمغزى أو معنى، لكنه في العرض المسرحي مال أكثر إلى البساطة غير المخلة، البساطة التي لم تكتف بالوقوف عند السطح، بل غاصت في العمق لتستخرج ما هو خلف تلك الأحداث الغريبة التي يمر بها بطل العرض، الذي يميل إلى الكوميديا المعتمدة على الموقف لا على اللفظ، ما خفف كثيرا من جهامته وجفافه، وبسط صورته وإن كانت بشكل نسبي أيضا، متسقا مع موضوعه الرئيسي الذي يتبنى فكرة نسبية الحقيقة ولا يعترف بالحقائق المطلقة.

معلومات عن أبطال العرض

وشارك محمد عبد الله في إعداد العرض موسيقيا، وأزياء مروة عودة وإضاءة أحمد الدبيكي، وديكور أحمد أمين، ودعاية محمد إبراهيم، ومخرج منفذ أحمد رضا، ومساعدو الإخراج نانسي هشام ومها أحمد ومحمد عبد المحسن وأبانوب فيكتور.