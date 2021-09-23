ما هي أعراض لقاح أسترازينيكا الجرعة الأولى؟.. الصحة تجيب

استقلبت وزارة الصحة والسكان، على الخط الساخن للوزارة 105 مجموعة من التساؤلات المتعلقة بإعراض لقاح استرازينيكا الجرعة اللأولى.

وطمأنت الوزارة المواطنين، بشأن جميع لقاحات فيروس كورونا وقالت جميع اللقاحات آمنه وفعالة ولا داعي للخوف أو التوتر.

وناشدت الوزارة المواطنين، بشأن سرعة حجز لقاحات كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس والانتهاء من خطة الدولة لتطعيم 40% من المواطنين بنهاية العام الجاري.

أعراض لقاح استرازينيكا الجرعة الأولى

وعن أعراض لقاح استرازينيكا الجرعة الأولى، قالت جميع الأعراض الجانبية للقاحات كورونا واحدة تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة موضع التطعيم و تكسير في العضلات، أو تنميل أو الشعور بالتعب والإرهاق و النوم، وقالت هذه الأعراض تزول في غضون يومين ولا تحتاج إلى الذهاب لطبيب.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن التوسع في مراكز تلقي لقاح كورونا على مستوى محافظات الجمهورية، مؤكدة وصول عدد مراكز تلقي لقاح كورونا في مصر إلى 850 مركز، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في مراكز التطعيمات وتطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وطالبت الوزارة من المواطنين في حال تلقي لقاح كورونا لابد من الإلتزام بالتدابير الصحية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين والبعد عن المناطق المزدحمة، مؤكدة أن اللقاح لا يمنع من الإصابة بالفيروس بل أنه يخفف من شدة الأعراض ويجعلها بسيطة ومتوسطة بدلا من كونها شديدة الخطورة.

ذروة الموجة الرابعة لفيروس كورونا في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن ذروة انتشار الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر ستكون في غضون ثلاث أسابيع من الآن، مطالبه المواطنين بإسراع وتيرة التطعيم لمواجهة الموجة الرابعة لفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها هناك ارتفاع في معدلات الشفاء من فيروس كورونا داخل مستشفيات العزل الصحي.