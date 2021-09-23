الصحة: تطعيم المواطنين بجرعة ثالثة للقاح كورونا «غير مطروح»

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تطعيم المواطنين الذين حصلوا علي جرعتين من لقاح كورونا وتطعيمهم بجرعة ثالثة معززة للقاح كورونا غير مطروح في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن اللقاحات ذات فاعلية عالية في تقليل المضاعفات المصاحبة لفيروس كورونا، وأن الجرعة الثالثة لن تكون أكثر فاعلية من الجرعتين السابقتين التي تم تطعيمهم للمواطنين.

«مجاهد»: نسعى لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين خلال الفترة المقبلة

وأضاف مجاهد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن مصر خالية تمامًا من أي إصابات بمتحور فيروس كورونا الجديد «مو»، وذلك من خلال نتائج التحاليل الجينية التي تجريها معامل الوزارة أسبوعيًا، مؤكدًا أنه لم يتم رصد أي حالات حتى الآن.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، أنه لم يتم مناقشة لجعل اللقاحات إجبارية علي المواطنين، ولكن نسعى لتطعيم أكبر قدر ممكن من المواطنين خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء الموجه الرابعة والدراسة في المرحلتين الجامعية وما قبل الجامعية، موضحا أننا نستهدف تطعيم أكثر من 40 مليون مواطن قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح أن الوزارة الصحة تعمل حاليًا توفير جرعات اللقاح للأطفال من هم دون 18عام، وسيتم اختيار اللقاحات الأقل ضررا من ناحية الآثار الجانبية المصاحبة عقب تناول لقاح كورونا.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن استقبال مليون و 500 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد، من أنتاج شركة «أسترازينيكا»، مقدمة من الحكومة الألمانية، وذلك في إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات للمواطنين للحفاظ على مكتسبات التصدي للجائحة.

وأشارت الوزيرة، إلي أن معدلات الوفيات في مصر حاليا أقل من الموجات الثلاث السابقة بسبب ارتفاع معدلات تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا.