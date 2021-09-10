جمال العدل: نيللي كريم أفضل من منة شلبي وهند صبري ومنى زكي

قال المنتج جمال العدل، إن الفنانة نيللي كريم، هي الأفضل بين نجمات جيلها، مثل منة شلبي وهند صبري ومنى زكي، موضحًا: «فيهم ناس كانوا سابقينها، لكن مسلسل نيللي الأخير ضد الكسر منجحش النجاح اللي أنا عاوزه، بسبب ظروف إنتاجية وإن نيللي كريم أصيبت بفيروس كورونا، ودخلنا متأخر».

منى زكي موهبة جامدة

وأضاف العدل، خلال حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني، مقدمة برنامج «السيرة»، الذي يعرض عبر قناة «DMC»: «لما بشوف منى زكي بقولها إنتِ موهبة جامدة جدا المفروض نستفيد منك بمسلسل ومسلسلين كل سنة، بتصعب عليّ لما حد يكون ربنا مديه الموهبة دي واحنا كجمهور منتفرجش عليه، سواء معايا أو مع غيري».

نيللي كريم الأكثر نشاطا

وتابع: «نيللي أكثر نشاطا، لكن منة شلبي عملنا مع بعض حارة اليهود وكسر الدنيا لكنها اختفت، ومنى بتجهز ولادها وبناتها، وعموما أنا بحب إن فناني مصر الجامدين يبقوا دايما متواجدين».

الفنانة الأعلى أجرا

وقالت الإعلامية وفاء الكيلاني، إن مسلسل لعبة نويتن، لمنى زكي حقق نجاحا كبيرا، وهو ما قد يعني أنها أصبحت الأعلى أجرا بين الفنانات المصريات من نفس جيلها، لكن جمال العدل كان له رأي آخر، وقال: «الموضوع مش بالموسم، منة السنة دي وهي بتتباع ممكن تجيب سعر أعلى من السنة اللي فاتت، لكن منى عملت أكثر من مسلسل ونيللي كانت في حتة تانية.. الموضوع مش أهلي وزمالك، أنا نفسي كلهم ينجحوا وأنا أنجح أكتر».