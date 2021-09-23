وزير الآثار يوجه بتعديل الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر

وجّه الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، بإجراء بعض التعديلات على الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر، بحيث تشمل محاور رئيسية عامة وبصورة أعمق، وتعمل فى إطار تفعيل استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة 2030، بالإضافة إلى إبرازها لبعض المشاريع السياحية الهامة، ومشاريع التحول الرقمي.

الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر

وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده وزير السياحة مع نائب الوزير لشئون السياحة، ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وعدد من المستثمرين السياحيين، ومساعد الوزير للشئون الفنية، ومستشار الوزير للشئون الاقتصادية؛ لمتابعة مستجدات الأعمال في الخطة الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر، والتي تعاقد عليها الاتحاد المصري للغرف السياحة الشهر الماضي، مع بيت خبرة إيطالي؛ لتشمل تحديث الدراسة التي سبق وأعدها نفس بيت الخبرة عام 2009.

ولفت وزير السياحة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة ورشة عمل مصغرة خلال الفترة المقبلة؛ لمناقشة هذه المحاور، وعقد اجتماع موسع مع بيت الخبرة الإيطالي الذي يقوم بإعداد هذه الاستراتيجية للتنسيق معه فيما توصلت إليه اللجنة ليتم تضمين ذلك في الاستراتيجية.

الترويج السياحي لمصر

ويشار إلى أن هذه الاستراتيجية تختلف عن الاستراتيجية الإعلامية الترويجية التي انتهت الوزارة من إعدادها مؤخراً للترويج السياحي لمصر؛ تمهيداً لإطلاق حملة دولية للترويج السياحي لمصر لمدة 3 سنوات.

وتهدف الاستراتيجية المتكاملة للسياحة في مصر إلى وضع أسس علمية للسياحة بمختلف مكوناتها من بنية تحتية وخدمية وبشرية ومقوماتها السياحية المتميزة؛ لتكون قادرة على المنافسة بما يضمن تعظيم دور السياحة ومساهماتها المنشودة في انتعاش الاقتصاد المصري.