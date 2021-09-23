محافظ دمياط: النزول بسن القبول بـ«الأول الابتدائي» وفقا للكثافة المقررة

وافقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسى 2021-2022، لمدة شهرين للطلاب من مواليد 2/10/2015 حتى 30/11/2015 بما يسمح بقبول 3081 طالبا، وذلك بما لا يتجاوز الكثافة المقررة بالفصول التى بها أماكن شاغرة فقط بالإدارات التعليمية.

كيفية قبول الملفات المقدمة

أوضح عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم، أن الإدارات تتلقى الملفات المقدمة إليها ليتم تنسيقها على المدارس التى بها أماكن شاغرة فقط، حيث لا يتم قبول الملفات لصغير السن إلا بعد توجيهها من قبل الإدارة التعليمية حسب الأماكن الشاغرة.

وفي الوقت نفسه، شارك عبد الرازق الزيني وكيل مديرية التربية والتعليم في فعاليات الاجتماع السنوي الثالث للهيئة القومية لضمان جودة التعليم المقام تحت عنوان «معا لمواجهة التحديات» المنعقد بحضور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، والدكتورة أسماء مصطفى نائب رئيس الهيئة لشئون التعليم قبل الجامعي، وقيادات التربية والتعليم.

المركز الثاني في نسبة المدارس المعتمدة

وخلال الاجتماع كرمت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، تعليم دمياط وتسلم الدرع وشهادة التقدير عبدالرازق الزينى وكيل المديرية فيما حققت مديرية التربية والتعليم بمحافظة دمياط المركز الثاني على مستوى الجمهورية في نسبة المدارس المعتمدة من الهيئة من إجمالي المدارس بالمحافظة حتى 2019-2020م ، ودرع وشهادة ثانية لتحقيقها المركز الرابع على مستوى الجمهورية في إعداد المدارس المتقدمة للاعتماد خلال العام الدراسي 2020-2021