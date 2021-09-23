حقوق الملكية لمن وما هي فوائدها؟.. مسؤول يجيب 

أكدت فاطمة صالح، مسؤول وحدة الإصدار بمكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنوجيا المعلومات، أن حقوق الملكية الفكرية أمر هام لكل نشاط اقتصادي، فهي تمكن المبتكر من جني ثمار استثماره في إبداعاته وابتكاراته، كما تساعد على دعم الاتجاه المستقبلي لاستمرارية أنشطة البحث والتطوير.

الابتكار أصبح الميزة التنافسية في المؤسسات والشركات

وأضافت «صالح»، خلال كلمتها ضمن ورشة عمل بعنوان «أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية لشركات البرمجيات»، التي نظمتها شعبة الاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا في الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، برئاسة أحمد الوكيل، وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنوجيا المعلومات، اليوم الخميس، بمقر الغرفة، أن الابتكار في الوقت الحالي أصبح هو الميزة التنافسية في المؤسسات والشركات خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم.

حقوق الملكية الفكرية لمن؟

وأوضحت أن حقوق الملكية الفكرية تشمل براءة الاختراع والعلامات التجارية والرسوم والنماذج الصناعية والمعلومات غير المفصح عنها أو الأسرار التجارية.

واستكملت أنها تشمل أيضًا حق المؤلف والحقوق المجاورة مثل الكتب والأفلام والموسيقى وبرامج الكمبيوتر وتطبيقات المحمول وقواعد البيانات والمحتوى الرقمي والموسيقي والرسم وغيرها من المصنفات الأدبية والفنية.

طرق الحماية والتسجيل لحقوق الملكية الفكرية

فيما قدم المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، نبذة عن الشعبة، والتعاون المستمر بينها وبين غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، وهيئة تنمية صناعة تكنوجيا المعلومات «itida».

وأشار إلى أن الهدف من الورشة مساعدة شركات قطاع الحاسب الآلي والبرمجيات وإبراز أهمية حقوق الملكية الفكرية المختلفة، سواء على مستوى طرق الحماية والتسجيل أو على مستوى تقييم وإدارة تلك الحقوق أو على مستوى إنفاذ القانون أو تتبع المعتدين على حقوق الملكية الفكرية.

وأوضح أنه خلال الورشة سيتم التعرف على دور هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا لمعلومات وما تقدمه لشركات البرمجيات، ودور مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بالهيئة في تقديم الخبرة الفنية والمشورة القانونية، إضافة إلى عرض للمشاكل التي تواجه شركات البرمجيات فيما يتعلق بالعقود المبرمة بين الشركة المبرمجة والعملاء مستخدمي البرامج.

الأنشطة الخاصة بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية

كما تم خلال الورشة، توضيح الأنشطة الخاصة بمكتب حماية حقوق الملكية الفكرية، كإصدار تراخيص مزاولة النشاط للمنشأت العاملة في مجال البرمجيات ولمقاهي الإنترنت ومحال البلاي ستيشن، وإيداع وتسجيل مصنفات الحاسب الآلي، وإصدار تراخيص النسخ والبيع والتداول، وترجمة شهادات الإيداع وتراخيص مزاولة النشاط.

جاء ذلك بحضور المهندس خليل حسن خليل رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، والمهندس وليد حكم رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي بغرفة الإسكندرية، والمهندس أحمد عبد الغني مدير مكتب حماية الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنوجيا المعلومات، و فاطمة صالح مسؤول وحدة الإصدار بمكتب حماية الملكية الفكرية، ووليد عبد القادر، مدير وحدة الاستلام بمكتب حماية الملكية الفكرية، وفؤاد حسن مراجع قانوني بمكتب حماية الملكية الفكرية، وعدد من ممثلي شركة البرمجيات بالإسكندرية.