درجات الحرارة اليوم الجمعة 24-9-2021 في مصر

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على جميع محافظات الجمهورية وبعض البلدان العربية، كما أوضحت حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مصر اليوم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر

القاهرة 30 20

الإسكندرية 28 23

وادي النطرون 30 22

طنطا 29 22

شبين الكوم 30 23

دمنهور 29 23

بلطيم 29 23

مطروح 27 22

السلوم 27 22

سيوة 33 20

بورسعيد 29 20

دمياط 29 21

الزقازيق 30 21

المنصورة 29 22

الإسماعيلية 30 22

السويس 30 22

العريش 29 20

رفح 29 20

رأس سدر 34 22

نخل 34 16

نويبع 34 25

طابا 34 25

كاترين 28 16

الطور 31 26

شرم الشيخ 35 26

الغردقة 35 25

مرسى علم 36 25

الفيوم 31 21

بني سويف 32 21

المنيا 33 22

أسيوط 33 21

سوهاج 37 23

قنا 38 23

الأقصر 39 23

أسوان 39 25

إدفو 39 24

أبو سمبل 39 24

الوادي الجديد 39 22

شلاتين 36 26

أبو رماد 34 26

حلايب 33 26

رأس حدربة 33 28.

درجات الحرارة اليوم في المدن العربية

مكة 43 29

المدينة 41 28

الرياض 41 24

المنامة 37 29

أبو ظبي 36 32

الدوحة 36 29

الكويت 40 28

دمشق 34 16

بيروت 31 28

عمان 32 19

القدس 28 21

غزة 31 23

بغداد 39 23

مسقط 35 31

صنعاء 27 15

الخرطوم 39 27

طرابلس 34 26

تونس 28 23

الجزائر 24 20

الرباط 25 16

حالة الطقس اليوم في مصر

وقال خبراء الأرصاد، إنّه يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد.

ويسود البلاد ليلًا طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، كما أشار الخبراء إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة بنسب (40 إلى 60%)، إضافة إلى أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شرق القهارة على فترات متقطعة.