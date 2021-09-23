وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان عيادات «2 كفاية»

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، يرافقها الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إحدى عيادات مشروع «2 كفاية» التابعة لجمعية صلاح الدين في محافظة الفيوم، والتي قدمت درعًا تذكاريًا لوزيرة التضامن الاجتماعي تقديرا لجهودها، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية.

والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي، عددا من المستفيدات من خدمات العيادات، واستمعت إلي تجاربهن ودور العيادات في توعية السيدات بأهمية تنظيم الاسرة، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية، خاصة أن المشروع يعمل على استعادة دور المجتمع المدني وإذكاء الجهود التطوعية.

وقامت وزيرة التضامن الاجتماعي بتسليم عروسين جهاز زفافهما من قبل جمعية العباد المخلصين الخيرية بالمحافظة، مقدمة لهما التهاني بمناسبة قرب حفل زفافهما، ومتمنية لهما حياة سعيدة ومستقرة.

المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية قريبا

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعي بأن مشروع «2 كفاية» يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي سيطلق المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الفترة المقبلة، حيث إن تنمية الأسرة تبدأ من الحد من الزيادة السكانية لكي يشعر المواطن بالآثار الإيجابية للتنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مشروع 2 كفاية يهدف إلى الحد من الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من برنامج تكافل، حيث يستهدف 82550 سيدة في المحافظة، موجهة التحية للرائدات الاجتماعيات اللاتي يلعبن دورًا وطنيًا في توعية السيدات بالقضايا المجتمعية المهمة وعلي رأسها تنظيم الاسرة وتعليم الأطفال.

واعتبرت القباج الرائدات الاجتماعيات «سفراء وزارة التضامن الاجتماعي» في الميدان، ويقمن بدور في غاية الأهمية لتوعية المواطنين، معلنة استعداد الوزارة للتوسع في فتح المزيد من عيادات «2 كفاية» في المحافظة.