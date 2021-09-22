وزيرة التضامن تكرم بطل الدوري الرياضي للمتعافين من تعاطي المخدرات

كرمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، الفريق الفائز في ختام بطولة الدوري الرياضي الذي نظمة الصندوق للشباب المتعافين من الإدمان «أنت أقوى من المخدرات»، وتسلم الفائزون الميداليات وكأس البطولة، بحضور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان.

وزيرة التضامن تكرم أحد المتعافين من الإدمان

كما كرمت وزيرة التضامن، حسام محمد حسن، وهو أحد المتعافين من الإدمان بمركز العزيمة بالمنيا التابع للصندوق، لحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة «الكيك بوكس»، كما شارك في تصفيات منتخب مصر للسامبو، وأيضا شارك في دورة المدربين لرياضة السامبو، وحرصت الوزيرة على تسليمخ ميدالية البطولة.

جاء ذلك خلال فاعليات ختام بطولة الدوري الرياضي للشباب المتعافين من تعاطي المخدرات الذي نظمه صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمركز الأولمبي بالمعادي، بحضور كل من الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وأعضاء مجلس النواب وومثلي الوزارات المعنية وكبار الإعلاميين، وعلق على البطولة الإعلامي أحمد شوبير.

حسام يتعافى بعد 20 عاما من التعاطي

قصة «حسام» تعود لأكثر من 20 عاما، عندما وقع في مشكلة تعاطي المخدرات وظل لمده 20 عاما يعاني من آثار المشكلة حتى تعرض لمشاكل كثيرة بسبب تعاطي المواد المخدرة، الأمر الذي أثر على صحته، وحاول العلاج بنفسه لكنه فشل في بداية الأمر، حتى نصحه أحد الأصدقاء بالاتصال بالخط الساخن «16023» لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، وبعد السماع له من خلال المتخصصين بالخط الساخن ومعرفه مشكلته جرى توجيهه إلى مركز العزيمة لتأهيل مرضى الإدمان التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بمحافظة المنيا، حيث يعد المركز الأقرب لمحل إقامته، وظل بالمركز لمدة 45 يوما.

وطوال فتره إقامة «حسام» بمركز العزيمة التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بالمنيا، حصل على تأهيل نفسي واجتماعي وجلسات العلاج بالعمل والرياضة من أجل إعادة ثقته وتأهيله بدنيا ورياضيا حتى أصبح لديه هدف وهو المشاركة في بطولة الجمهورية وحصوله على المركز الأول في بطولة الجمهورية للدرجة الثانية في لعبة «الكيك بوكس»، وبعد خروجه من مركز «العزيمة» بمدة لا تتعدى شهرا ونصف الشهر، شارك في بطولة الجمهورية، حيث ساعده برنامج التأهيل الرياضي بالمركز في رفع لياقته البدنية بشكل كامل، الأمر الذي أدى إلى تأهيله للمشاركة في بطولة الجمهورية وتتويجه بها، كما حصل على دورة تدريبة في الاتحاد المصري للكونغ فو، وحاليا يعمل مدرب بأحد الأندية بمحافظة المنيا.