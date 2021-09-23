وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم يتفقدان مدرسة التعليم المجتمعي بـ«طامية»

استهلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة الفيوم، اليوم، بلقاء الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، حيث تفقدا إحدى مدارس التعليم المجتمعي لمؤسسة «مصر الخير»، في حضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وأعضاء من مجلسي النواب والشيوخ.

وزيرة التضامن تتفقد فصول المدرسة

وحرصت وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم على تفقد فصول المدرسة وإجراء حوار مع القائمين عليها والأطفال الملتحقين بها، كما أطلعوا على أساليب الدراسة المتبعة للأطفال في تلك المدارس ، وأبدت وزيرة التضامن سعادتها بمستوى المدارس المجتمعية في المحافظة والجهود التي تبذل.

وزيرةى التضامن تلتقي مجلس الآباء

والتقت «القباج»، مجلس الآباء بإحدي المدارس واللجنة المجتمعية، واستمعت لآرائهم فيما يخص نظام التعليم بالمدارس المجتمعية، حيث إن هذه المدارس وجدت مكانا للأبناء الذين تسربوا من التعليم ليجدوا فرصة للحاق بركب التعليم، مشيدين بتلك التجربة واعتبروها لا تقل عن التعليم العادي، مشيدين بزيارة وزيرة التضامن الاجتماعي للمدرسة وحرصها على الالتقاء بهم والاستماع إليهم.

عروض فنية ترحيبا بوزيرة التضامن

وتابعت وزيرة التضامن ومحافظ الفيوم، عرضًا فنيًا قدمته فتيات المدرسة المجتمعية ترحيبا بزيارتهما.

القباج: التعليم بوابة التنمية

وقالت الوزيرة إن التعليم بوابة التنمية، حيث تتواجد مدارس التعليم المجتمعي في الأماكن النائية لإتاحة التعليم للمتسربين من المدارس خاصة الفتيات، لافتة إلى أن الوزارة لا تتعامل في مدارس التعليم المجتمعي مع الطفل فقط بل مع الاسرة كلها، والتأكد من حصول المواطن الأولي بالرعاية على كافة الخدمات.

وأشارت إلى أن مؤسسة مصر الخير شريك عزيز لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيدة بمستوى مدارس التعليم المجتمعي، في إطار من الشراكة بين الوزارة والمؤسسة بقيمة 90 مليون جنيه لإدراج 34 ألف طفل بمدارس التعليم المجتمعي.

منع تسرب الأطفال من التعليم

وأضافت أنه لا يجوز ونحن ننشد الحياة الكريمة أن نترك أطفالا يتسربون من التعليم، لذلك يتيح التعليم المجتمعي فرصة تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه، كما أنه يعد أحد صيغ التعليم النظامي المرن الذي يتناسب مع احتياجات المجتمع لضمان التزام جميع الأطفال ممن هم في سن الإلزام المدرسي خاصة الفتيات بالذهاب إلي المدرسة.

الأنصاري يشيد بمدارس التعليم المجتمعي

من جانبه، أشاد محافظ الفيوم بجهود مؤسسة مصر الخير في دعم التعليم المجتمعي، من خلال 1112 مدرسة على مستوى الجمهورية، منها 82 مدرسة بنطاق محافظة الفيوم، لما لهذه المدارس من أهمية في حل مشكلة التسرب وتوفير الفرص التعليمية للأطفال خاصة الفتيات، بالقرب من محل إقامتهن، خاصة أن الفتيات بمدارس التعليم المجتمعي بمحافظة الفيوم يمثلن 61%.

ضرورة الربط بين التعليم المجتمعي والحكومي

وأضاف، أن هذه المدارس تقدم فرصا تعليمية ذات جودة للأطفال الذين لم يلتحقوا بالتعليم الأساسي أو الذين تسربوا منه في المرحلة العمرية من 6 إلى 14 عامًا بالمناطق المحرومة، مطالبا بضرورة الربط بين مدارس التعليم المجتمعي والتعليم الحكومي خاصة في المناطق النائية، لتوفير الأماكن اللازمة للأطفال الملتحقين بالتعليم المجتمعي، بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بالمدارس الحكومية، ودراسة مدى إمكانية فتح فصول بمدارس التعليم المجتمعي لتلاميذ المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال الفترة المسائية.

ووجه الدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم بمؤسسة مصر الخير الشكر للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي علي دعمها اللامحدود لكافة مجالات وقطاعات التنمية بمؤسسة مصر الخير، وبصفة خاصة قطاع التعليم، مشيرًا إلى أن الدعم الذي تقدمه وزارة التضامن الاجتماعي ساهم بشكل كبير في نجاح المشروع والتوسع فيه، فضلًا عن أن هذا الدعم كان له مردودا إيجابيا في نفوس الطلاب والطالبات، وشجعهم على الالتحاق بتلك المدارس والاستمرار فيها.

وأوضح أن مؤسسة مصر الخير تدخلت للاسهام فى حل مشكلة التسرب من التعليم، حيث بدأت بفتح 82 مدرسة عام 2010 ووصل عدد مدارس التعليم المجتمعي عام 2021 لنحو 1012 مدرسة، موزعين على 11 محافظة، تضم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة 60 % منهم من الفتيات.