الآثار: افتتاح طريق الكباش 4 نوفمبر المقبل

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للآثار التابع لوزارة السياحة والآثار تحديد يوم 4 نوفمبر المقبل كموعد مبدئى لإفتتاح طريق المواكب الملكية بالأقصر «طريق الكباش» وذلك بعد الانتهاء من تطويره، موضحا أن طريق الكباش يربط بين معبدى الكرنك و الأقصر، لافتا أنه تم الانتهاء من تمهيد الممشي ورفع كفاءة الطريق وأعمال الإضاءة اليلية، بالإضافة إلي تزويد الطريق بعدد من اللوحات الإرشادية التى تم تصميمها بمواد مقاومة لأشعة الشمس.

تحديد أماكن الزيارة بالطريق

وأكد المصدر لـ«الوطن» أنه سيتم تحديد أماكن الزيارة على هذا الطريق وتجهيزها لتكون معرضا للصور النادرة من القرن 19 والتي تروي تاريخ معابد الكرنك والأقصر و طريق المواكب الذي يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الأثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التي كانت تقام في العصور القديمة.

احتفالية كبرى لافتتاح طريق الكباش

وأوضح المصدر أن هناك احتفالية كبيرة سيتم إقامتها بمناسبة افتتاح طريق المواكب الملكية بعد تطويره، سيتم نقلها مباشرة على الهواء ليرى العالم الحضارة المصرية القديمة وتكون فرصة ذهبية لجذب السياح الأجانب المولعين بالآثار المصرية، موضحا أن الاحتفالية سيحضرها العديد من سفراء الدول المتواجدين بمصر فضلا عن كبار المسئولين المصريين، منوها إلى أن الاحتفالية ستكون فرصة للترويج للمدن الأثرية والثقافية خاصة الأقصر.

وأكد المصدر أنه بخصوص معبد الكرنك تم الانتهاء من ترميم صالة الأعمدة الكبري، وترميم الأعمدة التي علي هيئة زهرة البردي المفتوح، فضلا عن باقي الأعمدة الأخرى، لافتا إلى معالجة آثار عوامل التعرية من علي الأعمدة والبالغ عددها 134عمودًا و ارتفاع كل واحد منها نحو 20 مترًا، بالاضافة إلى ترميم الزخارف والكتابات الهيروغليفية بها و إظهارها بشكل واضح، مشيرا إلى أن أعمال الترميم شملت أيضا تمثال الملك تحتمس الثاني الموجود بالصرح الثامن بمعبد الكرنك.