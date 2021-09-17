20 معلومة عن «طريق الكباش» الفرعوني بالأقصر

يُعد طريق الكباش الفرعوني بمحافظة الأقصر، من بين المشروعات الضخمة والهامة التي توليها مصر جهودًا واهتمامًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، وهو طريق فرعوني بدأ العمل به منذ عقود حيث تمت العديد من أعمال الحفائر، ومستمرة حتى اليوم، لحين موعد الافتتاح رسميًا قبل نهاية العام الجاري.

20 معلومة لا تعرفها عن طريق الكباش:

1. طريق الكباش يربط بين طريق معبدي الأقصر والكرنك شمال الأقصر.

2. كان مخصصا لسير المواكب الفرعونية الكبرى قديمًا واحتفالات المصري القديم.

3. يصل طول طريق الكباش إلى 2700 متر

4. على جانبيه عدة أنواع من التماثيل المختلفة وليس فقط الكباش.

5. بداية إنشاء طريق الكباش في عصر الأسرة الـ 18، حيث بدأت حينها أولى أعمال الحفر.

6. يعود أول اسم ملكي تم تسجيله على قواعد تماثيل الكباش لـ عصر الملك توت عنخ آمون.

7. ملوك أخرى ساعدت في إنشاء طريق الكباش منهم الملك «أي»، الملك «سيتي الثاني»، الملك «حور محب»، وكذلك الملك «حريحور»، والملك رمسيس الثالث.

8. تم بناء الجزء الأخير من طريق الكباش بداية من معبد موت وصولًا لمعبد الأقصر من قبل الملك «نختنبو الأول» ضمن ملوك الأسرة الـ30.

9. تضمنت أعمال الحفائر خلال العصر الحالي العثور على بعض من معاصر النبيذ ومستلزماته.

10. ضمن المحتويات التي وُجدت في طريق الكباش أثناء الحفر الحمامات الرومانية

11. تم العثور أثناء أعمال الحفر على بعض من المواد الفخارية في مناطق صناعية.

12. أكدت معاصر النبيذ ومصانع المواد الفخارية بطريق الكباش تميز الفراعنة في النشاط الاقتصادي.

13. بلغت نسب تنفيذ أعمال الحفائر حتى اليوم 98% بطريق الكباش.

14. لافتات وإرشادات.. أبرز ما يحتويه طريق الكباش في المرحلة القادمة للزوار.

15. تطوير مداخل الكباش قبل موعد الافتتاح الرسمي قبل نهاية العام الجاري.

16. استراحات داخل طريق الكباش الفرعوني للزوار للجلوس عليها أثناء التنقل.

17. ممرات داخلية للعبور للزوار من ذوي الإعاقة بطريق الكباش.

18. كافتيريا للزوار يتناولون خلالها المشروبات.

19. مد طرق الكباش بإضاءة ليلية مبهرة، من خلال مشروعات إضاءة حديثة مطورة.

20. يُمكن زيارة طريق الكباش عقب الافتتاح ليلًا.