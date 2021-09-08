«الآثار»: احتفالية ضخمة لافتتاح «طريق الكباش» قبل نهاية العام الجاري

على أنغام الطبول الفرعونية وأنشودة المعبودة «إيزيس»، وعلى طريق أثري، وفي خطوات ثابتة داخل موكب فرعوني كبير، يبدأ في التحرك بداية من معبد الأقصر ويتجه نحو معابد الكرنك، لتبدأ الاحتفالات الكبرى في عيد «الأوبت»، وهذا ما تسعى الدولة المصرية لإحيائه مرة أخرى ليكون طريقًا مهمًا يربط بين معبدي الأقصر والكرنك، يتحرك خلاله السُياح من مختلف دول العالم في مظهر أثري حضاري بهيج لن يتكرر إلا في طريق الكباش الأثري بمحافظة الأقصر.

كل ذلك يأتي كخطوة مهمة لجعل الأقصر متُحفًا مفتوحًا أمام السُياح، عقب تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة إحياء الطريق وسرعة إنجاز العمل به.

«الصغير»: «طريق الكباش» ضمن أضخم المشروعات التي تنفذها الدولة

وبحسب الدكتور مصطفى الصغير المشرف العام على إحياء طريق الكباش في حديثه لـ«الوطن»، فإن «طريق الكباش مهم، وهو ضمن المشروعات الكبيرة التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، حيث استمر العمل به على مدار عقود طويلة وكبيرة من خلال أعمال الحفائر المتنوعة، والتي ضمت أعمالا هندسية، فضلًا عن أعمال تطوير بالطريق نفسه، ولازال هناك جزء صغير متبق يتم العمل فيه حتى يتم إنهائه قبيل الافتتاح الرسمي».

2700 متر طول طريق الكباش

ويوضح المشرف العام على إحياء طريق الكباش، حدود طريق الكباش الفرعوني، قائلًا، إن الطريق الجديد يربط ما بين المواكب الكبرى والاحتفالات المبهجة التي كان يقوم بها المصري القديم، ويبلغ طوله حوالي 2700 متر، ويمتد من ناحية معابد الكرنك شمالًا، ومن ناحية الجنوب معابد الأقصر، كما يمر بطريق معبد موت، لافتًا، إلى أن الطريق مكون من عدة أنواع من التماثيل وليس الكبش فقط، فهناك ما بين الصرح العاشر لتمثال موت يوجد تمثال بجسم أسد ورأس كبش، حيث يدل على المعبود آمون، أما طريق المواكب الموجود أمام بوابة معبد خونسو فهو يأخذ شكل الكبش في الجسم والشكل، كما يتقدمهم تمثال الملك وهو بحجم صغير، والنوع الثالث من التماثيل فهو على شكل أبو الهول بجسم أسد ورأس إنسان، بل يمتد من معبد موت وحتى معبد الأقصر، وأغلب التماثيل الموجودة في طريق الكباش تأخذ هذا الشكل.

بدء إنشاء طريق الكباش في الأسرة الـ18

وعن بداية إنشاء طريق الكباش الفرعوني، لفت«الصغير»، إلى أن أولى أعمال الإنشاء بدأت في الأسرة 18، لكن غير معروف حتى الآن أول من قام ببناء هذا الطريق، ولكن أول أسم ملكي مُسجل على قواعد التماثيل يعود لعصر الملك توت عنخ آمون، كما أن هناك عدد من الملوك الآخرين ساهموا وساعدوا في إنشاء هذا الطريق منهم الملك أي، الملك حور محب، والملك سيتي الثاني، والملك رمسيس الثالث، وكذلك الملك حريحور كبير الكهنة والذي شارك في ترميم الطريق، كما قام الملك نختنبو الأول وهو من الأسرة الـ 30، في بناء الجزء الأخير من طريق الكباش بداية من معبد موت حتى معبد الأقصر، كما قام بتشييد الأسوار الخاصة بمعابد الكرنك والصرح الأول.

لافتات إرشادية واستراحات للزوار

وعن محتويات طريق الكباش أثناء أعمال الحفر، استكمل«الصغير»، بأن أعمال الحفر أثناء العمل في طريق الكباش ضمت عددًا من معاصر النبيذ، والحمامات الرومانية، فضلًا عن بعض المناطق الصناعية التي توضح صناعة الفخار، وكذلك مستلزمات صناعة النبيذ، وهو ما يؤكد على وجود نشاط إقتصادي قوي متنوع كان يتم داخل طريق الكباش الفرعوني، وهذا ما تم اكتشافه خلال العمل في طريق الكباش الفرعوني.

وبخصوص أهم مكونات طريق الكباش في استقبال الزيارات فيما بعد، يشير «الصغير» إلى أن الطريق سيضم عددًا من اللافتات الإرشادية توضح الطريق وما يحتويه للزوار، فضلًا عن تطوير مداخلة وتكون مؤهلة لإستقبال الزوار من كافة المناطق وكذلك الزوار من ذوي الإعاقة، كما يضم الطريق عدد من الاستراحات بداخله يمكن الجلوس عليها أثناء السير والتنقل في هذا الطريق، فضلًا عن إنشاء كافتيريا للزوار لتناول المشروبات، مع إضافة إضاءة ليلية مبهرة للطريق تُضيف عليه جمالًا كبيرًا، كما تُتيح زيارته في الليل أو المساء، خاصة وأنه مشروع إضاءة متطور وحديث.

حفل ضخم لافتتاح الطريق

وعن الاحتفالية الكبرى المُقرر إقامتها داخل محافظة الأقصر، احتفالًا بافتتاح طريق الكباش الفرعوني، أكد المشرف العام على إحياء طريق الكباش، إن الإحتفالية ستكون عالمية بحضور العديد من القيادات الهامة، وسيكون الهدف منها إعادة وضع مصر السياحي مرة أخرى لتكون في الصدارة، كما إن هذه الاحتفالية ستكون أفضل دعاية لمصر وستُعيد الأمجاد مرة أخرى، وتخطت نسب تنفيذه المشروع حاليًا الـ 98%.