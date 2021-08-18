حملة لتوعية كبار السن بأهمية تلقي لقاح كورونا في دمياط

نفذت فرق التواصل المجتمعي التابعة لإدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بدمياط حملات توعية للمواطنين وكبار السن خلال تلقيهم لقاح فيروس كورونا بمراكز تطعيم المسافرين بمركز طب الأسرة بالحي الرابع بدمياط الجديدة والمركز الطبي بالمدينة و للتسجيل وحجز اللقاح من هنا .

حملة مكبرة ومكثفة بمدينة رأس البر

كما نفذت الإدارة العامة للأمراض المتوطنة بدمياط حملة مكبرة ومكثفة بمدينة رأس البر تنفيذا لاستراتيجية الوزارة وطبقًا لخطط موضوعة مسبقا وأكدت الدكتورة أميرة التطونجي مدير عام الإدارة أن جميع وحدات المكافحة على مستوى المحافظة «دمياط ،فارسكور، رأس البر، الزرقا ،السرو وكفر سعد».

بمكافحة الحشرات الزاحفة الناقلة للأمراض وكذلك القوارض والذباب والبعوض في أماكن تجمع القمامة

وقامت الحملة بمكافحة الحشرات الزاحفة الناقلة للأمراض وكذلك القوارض والذباب والبعوض في أماكن تجمع القمامة والأشجار والأسواق وحول النيل وفي أماكن الامتداد والجربي ورأس البر زمان وبمنطقة شاطئ البحر وأماكن تجمع المياه الراكدة وجمع عينات من اليرقات لفحصها بمعمل التصنيف الحشري بالادارة باستخدام الرشاشات والمواتير الخاصة بذلك وأجهزة الضباب والرذاذ وذلك تحت إشراف المهندسة ايمان الزيني مدير إدارة الناقلات بالمدينة.

كما قامت إدارة البلهارسيا والطفيليات المعوية بالتنسيق مع إدارة القواقع وتنفيذ لاستراتيجية الوزارة للقضاء على البلهارسيا 2022 بعمل مسح كامل للمربعات ذات نسب إصابة عالية بالبلهارسيا على مستوى المحافظة تمهيدًا لإدراجها ضمن خطة العلاج الجمعي لتلك المربعات.