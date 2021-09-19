بعد واقعة مترو المعادي.. شبح الانتحار يلاحق كبار السن

تنضم حادثة انتحار رجل ستيني تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بالخط الأول بمحطة المعادي، السبت، إلى سلسلة حوادث الانتحار التي عادة ما يفجع بها المواطنون وتحدث حالة من اللغط كبير سواء في الشارع المصري أو في السوشيال ميديا، فالانتحار لم يترك كبيرا أو صغيرا وأصبح كالشبح يلاحق الجميع.

وفي هذا الصدد تستعرض جريدة «الوطن»، أبرز حالات انتحار كبار السن التي حدثت مؤخرا وشغلت الرأي العام، وذلك خلال السطور التالية:

انتحار عامل أسفل عجلات المترو

كشف مصدر مسؤول في شركة مترو الأنفاق أن رجلاً في الستين من عمره لقى مصرعه بعدما ألقى نفسه تحت عجلات قطار مترو الأنفاق بالخط الأول بمحطة المعادي، منوها إلى أنه على الفور تم إيقاف حركة القطارات للعمل على رفع الجثة من على القضبان، وتم تحرير محضر بالواقعة ومن خلال فحص ملابس المنتحر تبين أنه من مواليد عام 1959 ويسكن فى محافظة القاهرة بحي البساتين بمصر القديمة.

مزارع يتخلص من حياته شنقا

رجل ستيني آخر، يدعى «سعيد. ا»، ويعمل فلاحا، قرر الانتحار، ولكن هذه المرة في قرية «أنشاص الرمل»، التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث أقدم على شنق نفسه لمروره بأزمة نفسية.

محاولة انتحار موظف في جامعة الإسكندرية

مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه أحد الأشخاص في جامعة الإسكندرية أثناء محاولة انتحاره من أعلى مبنى كلية التجارة وبالتحديد من الطابق الخامس، وسط محاولات السيطرة عليه ومنعه.

خمسيني يشنق نفسه في ظروف غامضة

شنق رجل خمسيني نفسه في شقة بمنطقة محدود الدخل في مدينة مرسى مطروح، ووصل بلاغ إلى شرطة النجدة من الأهالى بالعثور على شخص في حالة انتحار داخل شقة بعد أن لف على رأسه حبال وصعد على كرسى وربط رقبته بها وشنق نفسه، في ظل ظروف غامضة لم يتم الكشف عن ملابساتها حتى الآن.

ربة منزل انتحرت بحبة الغلة

أقدمت ربة منزل على التخلص من حياتها، في قرية «الدواخلية»، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، عن طريق تناول «حبة الغلة» السامة، بسبب خلافات زوجية.