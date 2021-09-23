«الأرصاد» تكشف توقعات طقس 72 ساعة مقبلة: أمطار ورياح والعظمى تصل لـ39

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الثلاثة أيام المقبلة، في الفترة من غد الجمعة 24 سبتمبر، حتى الأحد 26 من نفس الشهر.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود البلاد نهارًا طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب البلاد، بينما يكون طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل الحرارة على باقي الأنحاء.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 24 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 20.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 25 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 26 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 21.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 الصغرى 21.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 22.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 23.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 26.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.