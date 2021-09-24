حظك اليوم برج الأسد الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بشخصيته القوية التي تجعله يسعى دائما لتحقيق أهدافه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

القمر في وضع معاكس قد يجعلك اليوم حائرا وليس لديك طاقة للتفاهم، حاول أن تهدأ.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

معاكسة فينوس تدفعك لاسترجاع ذكريات مؤلمة.. احترس من العيش في الماضي وحاول أن تكون واقعيا.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان خالد عجاج، ويوافق تاريخ ميلاده 23 يوليو.