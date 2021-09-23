حظك اليوم برج الدلو الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الدلو بأنه شخصية تعشق الحرية، ولا تحب القيود التي يفرضها عليها المجتمع أو الآخرين، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الدلو مهنيا

القمر في منزل العلاقات يساعدك على إبراز مواهبك، وتستطيع أن تكون قدوة ويتبعك الآخرون.

حظك اليوم برج الدلو عاطفيا

رغم التشوش.. قد يعدك الفلك اليوم بأوقات رائعة تجمعك بالأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المخرجة اللبنانية نادين لبكي، ويوافق تاريخ ميلادها 18 فبراير.