حظك اليوم برج القوس الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج القوس بكونه شخصية مرحة تعشق السفر والتنقل من مكان لآخر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيا

قد تكتشف جوانب جديدة في البعض، وتتغير نظرتك لبعض الأمور أو الأشخاص.

حظك اليوم برج القوس عاطفيا

القمر في منزل الحب واليوم قد تملأ المشاعر قلبك وإذا كنت خاليا قد يسمح لك ذلك بميلاد حب جديد.

ومن أبرز مشاهير برج القوس المطربة اللبنانية ماجدة الرومي، ويوافق تاريخ ميلاد ها 13 ديسمبر.