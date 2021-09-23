حظك اليوم برج الحوت الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الحوت بأنه لديه شخصية حنونه وطيبة، مرهف المشاعر والأحاسيس، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الحوت مهنيا

تنافر القمر مع عطارد بمنزلي المال وعليك أن تكون حذرا في خطواتك وقراراتك وتمهل في المسائل المادية ولا تتسرع.

حظك اليوم برج الحوت عاطفيا

رغم الضغوط والتشوش.. فينوس في منزل الحظ تساعدك على إظهار مشاعر دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة يسرا، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.