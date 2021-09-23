حظك اليوم برج الجدي الخميس 23-9-2021 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الجدي بكونه شخصية هادئة، يحرص على الابتعاد عن الضوضاء والأماكن الصاخبة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

الوضع الفلكي دقيق، لكن لا تنزعج من المسئوليات بل اجعلها حافزا للإنجاز.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

القمر في وضع معاكس مما يجعل مشاعرك في حالة تشوش ومن المهم أن تحافظ على اللباقة في تعاملاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 يناير.