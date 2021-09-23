القبض على مرتكبي واقعة سرقة البنك الزراعي بالشرقية

أكد مصدر أمني بمديرية أمن الشرقية، أن الاجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق ألقت القبض على مرتكبي واقعة سرقة البنك الزراعي بقرية الصحافة.

الإعلان عن المتهمين خلال ساعات

وأوضح المصدر لـ«الوطن» أنه جار الأن التحقيق مع المتهمين المضبوطين لمعرفة عدد المشاركين في تنفيذ واقعة سرقة البنك الزراعي بقرية الصحافة التابعة لمركز مشتول السوق، تمهيدا لعرضهم علي النيابة العامة لتباشر التحقيق معهم، مشيرًا أنه سيتم الإعلان عنهم خلال الساعات المقبلة.

الأمن يتلقي بلاغًا بسرقة البنك

كان اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية قد تلقي إخطارًا من، اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بتلقي مركز مشتول السوق بلاغًا من مدير البنك الزراعي بقرية الصحافة يفيد بسرقة خزينة البنك بعد كسر الأبواب والخزينة، يوم السبت الماضي وهو يوم العطلة الرسمية للبنك.

المباحث الجنائية تنتقل لمكان الواقعة

وانتقل علي الفور ضباط مباحث مركز مشتول السوق برئاسة الرائد رمزي أبو زيد رئيس مباحث المركز، والعميد جاسر زايد رئيس فرع البحث الجنائي لفرقة الجنوب، وتبين وجود كسر في أبواب الدخول وكسر بالخزينة بواسطة «شنيور» وبعثرة محتويات البنك، بالإضافة إلي أن البنك به أعمال تطوير وترميمات.

وكانت الأجهزة الأمنية قد فرضت كردونًا أمنيا بمحيط الواقعة، ومنعت دخول الأهالي للمبني فيما تم استدعاء فريق من مباحث الأموال العامة لحصر المبلغ المسروق وتبين أن المبلغ 596 ألف جنيهًا، وتحفظت الأجهزة الأمنية علي كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط البنك واستمعت لأقوال الحارس وعددًا من الموظفين، فيما عاينت النيابة العامة موقع الحادث رفقة فريق المعمل الجنائي.

التحفظ على عدد من موظفي البنك

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي عدد من موظفي البنك بينهم الحارس مكتشف الواقعة لاستجوابهم في التحقيقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 5536 جنح مشتول السوق لسنة 2021، فيما لاتزال النيابة العامة تباشر التحقيق في الواقعة حتي الآن.