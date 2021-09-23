وظائف شاغرة في بنك الإسكندرية لخريجي حاسبات وما يعادلها من شهادات

يحرص الكثيرون من خريجي كليات التجارة وكليات الحاسبات والمعلومات، عن الوظائف الشاغرة في البنوك المختلفة، وذلك بمجرد الحصول على شهادة البكالوريوس، وأعلن بنك الإسكندرية، حاجته لوظائف شاغرة في فروعه المختلفة للعمل في وظيفة رئيس وحدة تدقيق تكنولوچيا المعلومات والاتصالات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن».

وترصد «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل الوظائف الشاغرة في بنك الإسكندرية، وفق حساب بنك الإسكندرية الرسمي، على موقع التوظيف الشهير «لينكد إن»، والتي جاءت كالتالي:

المؤهلات المطلوبة

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة في تدقيق تكنولوجيا المعلومات والمراجعة القائمة على المخاطر ةأمن المعلومات واستمرارية الأعمال.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها من الدراسات التراكمية والخبرة الفنية العملية.

- أن يكون لديه معرفة عملية قوية بأطر التحكم (COBIT ، ISO27001 ، NIST) وخبرة في إجراء اختبار ضوابط التطبيق.

- أن يكون لديه معرفة قوية بإدارة المخاطر ومبادئ الرقابة الداخلية وحوكمة الشركات.

- أن يكون لديه خبرة في الخدمات المالية أو المصرفية ومعرفة قوية بلوائح البنك المركزي المصري.

- أن يكون لديه خلفية صلبة عن أمن أنظمة التشغيل (لينوكس ، يونكس).

- أن يكون حصل على التدريب العملي على الاستعلام عن البيانات وتجربة التحليلات ميزة إضافية.

مسئوليات الوظائف

- تنفيذ منهجية تدقيق قائمة على المخاطر من أجل توفير تأكيد معقول بشأن كفاءة وفعالية الحوكمة وإدارة المخاطر وعمليات الرقابة الداخلية في إطار منهجية تدقيق مزود خدمة الإنترنت.

- المشاركة في صياغة خطة المراجعة للمساهمة في خطة التدقيق الموحدة.

- تطبيق معايير تنفيذ معهد المدققين الداخليين الدولي في تنفيذ مهمة التدقيق.

- متابعة توصيات المراجعة وتقييم خطة العمل.

- إجراء تحقيقات أو مراجعات تدقيق مخصصة.

- ضمان التواصل الواضح وفي الوقت المناسب مع أصحاب المصلحة من أجل إجراء المتابعة المناسبة لخطط العلاج والمواعيد النهائية

- المشاركة في التنسيق مع المراجعين الخارجيين ومقدمي خدمات تكنولوجيا المعلومات عند الحاجة.

- تحديد وتقييم مخاطر تكنولوجيا المعلومات التي ستقود تصميم خطة تدقيق تكنولوجيا المعلومات السنوية.

- الإشراف والمتابعة على تنفيذ المتابعة الدورية في الموقع وخارجه للإجراءات التصحيحية اللازمة لتصحيح النتائج التي تم طرحها في تقارير المراجعة (تقارير الهيئات الداخلية والخارجية والتنظيمية).