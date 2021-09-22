النقل تعلن تفاصيل وظائف السكة الحديد 2021 وموعد بدء الاختبارات

كشف المهندس إيهاب مراد، رئيس الإدارة المركزية للتدريب بهيئة السكة الحديد، عن تفاصيل جديدة وعاجلة بخصوص وظائف السكة الحديد 2021، حيث سيجرى تعيين 1750 خريجا، في عدة وظائف بينها 250 وظيفة لخريجي الهندسة، و1500 وظيفة لخريجي الدبلومات الفنية، مشيرا إلى أنه تقدم للوظائف ما يقرب من 15 ألف خريج من كليات الهندسة والدبلومات الفنية.

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات التعيين يوم 17 أكتوبر المقبل، لجميع المقدمين على الوظائف، في الجهاز المركزي التابع للتنظيم والإدارة، وعقب انتهاء الاختبارات سيتم اختيار الحاصلين على أعلى المستويات والدرجات من الأعداد المطلوبة للتعيين.

بدء اختبارات وظائف السكة الحديد 2021 يوم 17 أكتوبر المقبل

وقال مراد، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه عقب اختيار الحاصلين على أعلى الدرجات ترسل أسمائهم إلى القوات المسلحة قبل تعيينهم في وظائف السكة الحديد 2021، وذلك لعمل 5 اختبارات نفسية وطبية ولياقة بدنية ومن ثم التحري عليهم أمنيا، علاوة على كشف الهيئة، موضحا أنه بعد ذلك سيتم إرسال بيانات 1750 متقدما ممن وقع عليهم الاختيار إلى معهد التدريب الفني التابع للقوات المسلحة، للالتحاق بالمعهد لمدة 6 أشهر، ليتلقوا تدريب فنى وتدريب انضباطي عسكري وسلوكي، وبعد اجتيازهم كل هذه الاختبارات يتم تعينهم فورا بجميع مناطق السكة الحديد.

تدريب الملتحقين بوظائف السكة الحديد 2021 لمدة 6 أشهر

وأكد رئيس الإدارة المركزية للتدريب، أنه لن يتم تعيين أي خريج في وظائف السكة الحديد 2021، إلا بعد اجتياز جميع الاختبارات، موضحا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على اختيار أفضل العناصر المتقدمة لشغل الوظائف، لعودة حالة الانضباط داخل منظومة السكك الحديدية، مؤكدا أن وظائف خريجي الدبلومات الفنية ستكون مشرف قطار وصرافين تذاكر وكمسارية وعمال مزلقانات وأبراج إشارات، مشددا على أن الاختبارات في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ستبدأ يوم 17 أكتوبر وتنتهى في 21 نوفمبر المقبل.