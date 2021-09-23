أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شروط القبول في وظائف التربية والتعليم 2021 بالحصة، موضحة أنه تم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بخطة سد العجز في المدارس من خلال فتح باب التطوع للمعلمين، مشددة على جميع المتقدمين بضرورة الالتزام بالشروط المطلوبة، لافته إلى أن العام الدراسي الجديد سيكون حضورياً في المدارس وسيتم تفعيل الحضور والغياب.

شروط القبول في التدريس بالحصة

-أن يكون المتقدم لديه خبرة سابقة في إعمال التدريس.

-أن يكون المتقدم من حملة المؤهلات العليا التربوية.

-يتم اختيار المعلمين وفق الاحتياج الفعلي والعجز بالمدارس.

-تصنيف المقبولين وفقاً للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الإستعانة بهم.

- فحص الموقف الأمني للمتقدم قبل العمل.

-أن يكون ذو سمعة حسنة.

شرط عدم المطالبة بالتعيين

-عدم اشتراك المتطوعين في أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة.

-يتم الصرف للمستعان بهم بموجب كشف استحقاق معتمد من مدير المدرسة ومسؤول شؤون العاملين وموجه أول المادة نظير مكافأة مقطوعة 20 جنيهاً للصحة.

-لا يجوز أن يكون النصاب للمعلم المستعان به أكثر من 24 حصة أسبوعياً.

-عدم المطالبة بالتعيين فيما بعد في المدرسة.

-أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة.

الدراسة حضورية في المدارس

ومن ناحية أخرى، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، تفاصيل العام الدراسي الجديد 2021-2022، موضحاً أن الدراسة حضورية في المدارس وسيتم تفعيل الحضور والغياب مع مراعاة تكثيف الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد «شوقي» في تصريحات له، أنه تم التأكيد على جميع المدارس بضرورة تسليم الطلاب الكتب الدراسية اعتباراً من أول أيام الدراسة، وتفعيل الأنشطة المدرسية ومجموعات التقوية لمواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، مشدداً على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستفادة من المنصات الرقمية لفهم المقررات الدراسية.