حملة أمنية تستهدف 13 مركزا دون ترخيص لعلاج الإدمان بالمنيا

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة مُكبرة استهدفت عددا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بنطاق محافظة المنيا، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا، وبمشاركة الجهات المختصة.

استهداف عدد 13 مركزا لعلاج الإدمان

وأسفرت جهود تلك الحملة، عن استهداف عدد 13 مركزا لعلاج الإدمان، كائنين بدائرة مركز شرطة «بني مزار» بالمنيا، وذلك في إطار مواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال تحقيق المواجهة الشاملة لتعاطى وإدمان المواد المخدرة.

اكتشاف عدة مخالفات أثناء الحملة

جاءت الحملة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بالمنيا، وبمشاركة الجهات المختصة وتبين وجود المخالفات الآتية:

- عدم وجود ترخيص من الجهات المعنية.

- عدم وجود موافقة من المجلس القومى للصحة النفسية.

- مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص.

- عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.