الأمن يكشف تفاصيل سرقة خزينة البنك الزراعي بالشرقية: «حاميها حراميها»

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة مشتول السوق بمديرية أمن الشرقية من مدير فرع البنك الزراعى الكائن بإحدى القرى بدائرة المركز بسرقة مبلغ مالى من داخل الفرع وكذا سرقة جهاز DVR من داخل مكتب مدير الفرع.

موظف الأمن بالبنك ضمن مرتكبي الواقعة

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة «ثلاثة أشخاص أحدهم يعمل موظف أمن إدارى والمعين لحراسة البنك، مقيمين ببندر مشتول السوق».

الخطة الموضوعة لسرقة البنك

إستهداف قوات الأمن مرتكبي الواقعة، عقب تقنين الإجراءات، وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، حيث قام «موظف الأمن» بالتخطيط للسرقة نظراً لطبيعة عمله، وأعدوا « صاروخ كهربائى ، مفك ، عتلة حديدية» وعقب إنتهاء العمل بالبنك وإنصراف جميع العاملين به حضر إليه المتهمان الأخران، وقام بفتح الباب الجانبى للبنك وصعدوا للطابق الثالث محل الواقعة، وفتح الباب الخارجى الخاص بالبنك والدخول لداخله، وفك المسامير الخاصة بقفل حجرة الخزينة والدخول لداخل الحجرة، وكسر الخزينة بإستخدام الأدوات المُشار إليها وسرقة المبلغ المالى، ثم قاموا بإعادة تركيب القفل، وكذا فك مسامير قفل حجرة مدير فرع البنك وسرقة جهاز الـ DVR حتى لا يعلم أحد بإرتكابهم الواقعة ثم قاموا بإعادة تركيب القفل، وعقب ذلك توجه المتهمان الأخران بالمسروقات والأدوات المستخدمة لورشة خاصة بأحد المتهمين وتخلصوا من جهاز الـDVR بإلقائه بأحد المصارف بدائرة المركز، وأرشدوا عن «جزء من المبلغ المالى المستولى عليه - الأدوات المستخدمة»، وأكدوا إنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.