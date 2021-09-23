الشيخ الشعراوي: المنتحر سيدخل النار لأنه بدد جسدا ليس ملكا له

أذاع برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، ويقدمه الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مقطع فيديو قديم للشيخ محمد متولي الشعراوي، يتحدث فيه عن قضية الانتحار وحكم الدين في هذه المسألة.

الشيخ الشعراوي: الإنسان ليس ملكا لذاته.. ولا يأخذ الحياة إلا واهبها

وقال «الشعراوي» في مقطع الفيديو، موجها رسالة لمن يفكر في الانتحار، بأن نفس الإنسان ليست ملكا له حتى يحق التصرف فيها وأنه ملك لله وحده.

وتابع: «إن الإنسان له ملك ذاته قولوا له إن الإنسان لو ملك ذاته وملك أبعاضه لما حرم الله الجنة على المنتحر، أي أن الذي يقدم على خطوة الانتحار لو أن نفسه ملكه طب أهو موت نفسه!.. نقول له لا يأخذ الحياة إلا واهب الحياة، انت مش ملك نفسك، تموت نفسك يحرم ربنا عليك الجنة وتدخل النار، إذن لابد أن تتضح هذه المسألة، وأنا أقولها لإعُذر نفسي أننا بلغنا ما فهمنا عن الله، يفهون أو لا يفهمون هذا شئ آخر».

الجندي: الانتحار ليس حلا للمشاكل المجتمعية

وكان الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، قال في حلقة سابقة، إن الانتحار ليس حلا للمشاكل المجتمعية، مضيفا: «المنتحر قاتل، وسيدخل جهنم، الانتحار نافذة في الدنيا للقفز في جهنم، اللي عاوز يدخل النار عنده البوابة الملكية وهي الانتحار».

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون» على فضائية «dmc»، قائلًا «ما يحدث مسؤولية المجتمع والشيخ والأب والأخ، كل ده، فين الأسرة، في تفكك أسرى كبير، وأفراد المجتمع تخلى عن حل القضايا الأسرية، حتى تدخل الناس في طحن نفسي واجتماعي».

وتابع: «الانتحار أمر فردي وليس ظاهرة في المجتمع المصري، إذ ما تم مقارنة نسبة الحوادث بأعداد المواطنين في مصر، البالغة نحو 100 مليون نسمة».