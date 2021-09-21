انتحار عامل في سوهاج بسبب مشاكل أسرية

انتحر عامل بدائرة مركز المنشاه، جنوب سوهاج، بتناول مادة فسفورية سامة، وتم نقله إلى مستشفى سوهاج العام، وتوفي أثناء محاولة إسعافه، وبسؤال زوجته ونجله أفادا بأن سبب الواقعة خلافات ومشاكل أسرية، كما استقبل المستشفى ربة منزل تقيم بدائرة مركز دار السلام مصابة بحالة إعياء إثر تناولها أقراص علاجية متعددة لشعورها بالصداع، وتم حجزها تحت الملاحظة الطبية.

عامل ينتحر بتناول مادة فسفورية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة المنشاه بورود إشارة من مستشفى سوهاج العام، بوصول «أشرف.ع.ع»، 50 عامًا، عامل ويقيم بمركز المنشاه إلى مستشفى سوهاج العام، مصاباً بحالة إعياء وغيبوبة، وتوفي أثناء خضوعه للإسعافات اللازمة، إثر تناول مادة فسفورية، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال زوجته «هناء.ا.م»، 37 سنة، ربة منزل، ونجله «عبد الله.ع»، 18 عامًا، طالب، ويقيمان بذات الناحية، قررا قيام المذكور بتناول ماة سامة بالمنزل، ما أدى لإصابته التي أودت بحياته بسبب مشاكل أسرية، ونفيا الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ربة منزل تتناول أقراص متعددة لعلاج الصداع

كما استقبل مستشفى دار السلام المركزي، «وفاء.ش.م»، 39 سنة، ربة منزل وتقيم بناحية دائرة مركز دار السلام، مصابة بحالة إعياء وقيئ، إدعاء تناول أقراص علاجيه متعددة، وتم تحويلها لمستشفى سوهاج العام، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال زوجها وشقيقها قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت أقراص علاجية متعددة لإحساسها بالصداع ما أدى لإصابتها ونفيا الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.