حكاية فتاة حلوان وخطيبها: «علاقة بالتراضي وهروب من الزواج»

بعد أيام من حفل خطوبة «علي وندى»، سرعان ما دخلا في علاقة جنسية بالتراضي، وتكررت تلك العلاقة داخل منزل الفتاة في حلوان، حتى تحركت ثمرة الخطيئة في أحشائها، فأسرعت إلى خطيبها تطلب منه تعجيل إتمام الزواج حتى تخرج من هذا المأزق أمام أسرتها وعائلتها، لكن الشاب كان يتهرب منها ويقدم تبريرات واهية حتى وصلت مدة حمل الفتاة إلى الشهر الثالث فلم تجد أمامها سوى إبلاغ أسرتها لكنها أدعت تعرضها للاغتصاب وهي في حالة تخدير من قبل خطيبها.

فتاة حلوان تختلق واقعة اغتصابها لمنع هروب العريس

رواية اغتصاب فتاة حلوان واتهامها لخطيبها، كشفت أجهزة الأمن في القاهرة عن ملابساتها بعد ورد بلاغًا إلى قسم شرطة حلوان، بعد أن تمكنت قوة أمنية من القبض على المتهم وبمواجهته أنكر تهمة الاغتصاب وقال إنه كان في علاقة مع خطيبته بالتراضي منذ عدة أشهر، وأن العلاقة استمرت 3 أشهر وكانت تحدث داخل منزل الفتاة وقت غياب الأسرة وأنها كانت تتصل به للحضور إليها عندما كانت تتأكد أنها بمفردها.

خطيب فتاة حلوان: العلاقة بينا كانت بالتراضي

وأضاف خطيب فتاة حلوان أمام المباحث، أن خطيبته ادعت واقعة اغتصابها وتخديرها لأنه كان يرغب في عدم إتمام تلك الزيجة لأنه خشي من تصرفات زوجته بسبب ظنون لديه أنها ليست أمينة على تصرفاتها لأنها لم تبد أي اعتراض عندما شرع في إقامة علاقة معها، لذلك فضل تركها، فأسرعت هي بتقديم تبريرات كاذبة عن تخديرها، لتحسين صورتها أمام أسرتها.

النيابة تنسب تهمة هتاك العرض لخطيب فتاة حلوان

وبإعادة استجواب فتاة حلوان ومواجهتها بأقوال خطيبها تراجعت عن أقوالها واتهامها بالاغتصاب، معترفة أنها كانت تخشى من رد فعل والدها الغاضب فاضطرت إلى اختلاق واقعة تخديرها واغتصابها، وعقب انتهاء من إثبات أقوال الفتاة وخطيبها أحيل المتهم إلى النيابة التي نسبت إليه تهمة هتك العرض وأرسلت الفتاة إلى الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها.