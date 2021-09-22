سيدة تطعن «سائق توك توك» بعد استدراجه: طلب مني إقامة علاقة جنسية

وجهت سيدة ثلاثينية 3 طعنات في صدر سائق توك توك، فأحدثت له إصابات بالغة كادت أن تودي بحياته، ونقل على إثرها إلى مستشفى أم المصريين؛ لتلقي العلاج داخل غرفة الرعاية المركزة؛ نظرًا لسوء حالته الصحية.

وأثبت التقرير الطبي أن الشاب الثلاثيني مصاب بـ 3 جروح طعنية في الصدر والظهر أدت لسوء حالته الصحية، وأن المتهمة نفذت الجريمة؛ انتقامًا منه بسبب التحرش جنسيًا بها ومراودتها عن نفسها مرات متكررة.

القبض على المتهمة بطعن جارها

تمكنت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس، من القبض على المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة انتقاما لشرفها لقيام المجني عليها بالتحرش بها جنسيا، موضحة أن السائق عندما استمر في مضايقتها، قررت الانتقام منه إذ طلبت منه توصيلها إلى مكان قريب من قريتها في البدرشين واستدرجته إلى مكان زراعي، وفي أثناء سيرهما بالطريق باغتته بعدة طعنات في الظهر والصدر، وأحدثت بجسده إصابات بالغة، وتركته وفرت هاربة.

وأشارت تحريات المباحث إلى أن المارة أسرعوا إلى نقل السائق إلى مستشفى أم المصريين لإسعافه، بعدما شاهدوه يصرخ بالشارع.

التحريات: المجني عليه تربص بالسيدة وتحرش بها

وأوضحت تحريات المباحث التي أشرف عليها العميد علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، أن المتهمة تعرف المجني عليه بحكم الجيرة، وأنه كان يتربص بها ويضايقها ويتحرش بها ووصل به الأمر إلى مراودتها عن نفسها، وطلب منها إقامة علاقة جنسية معه لكنها نهرته، وطلبت منه أن يبتعد عنها، لكن المتهم لم يرتدع وظل يطارد السيدة التي خططت لطعنه عدة مرات.

تحرر محضر بالواقعة، وأحيلت المتهمة إلى النيابة التي نسبت إليها تهمة الشروع في القتل.