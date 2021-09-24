حظك اليوم برج الميزان الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الميزان يتميز بأنه يسعى للموازنة بين جميع أمور حياته الشخصية والعملية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

القمر يتنافر مع فينوس في منزل المال، ومن المهم أن تهتم بتنظيم أفكارك وأعمالك وأمورك المادية.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

الوضع الفلكي يمنحك إشراقة وطاقة ويدفعك للتخطيط لمستقبلك مستفيدا من خبرات الماضي.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الموسيقار الراحل بليغ حمدي، ويوافق تاريخ ميلاده 7 أكتوبر.