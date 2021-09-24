حظك اليوم برج العقرب الجمعة 24-9-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب لديه شخصية غيورة، يرفض أن يقترب أحد من الأشخاص المقربين لديه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تستوضح جيدا كل ما يعرض عليك من أعمال أو مطالبات مالية، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

إذا كنت متزوجا تذكر أن حياة الشراكة تتطلب أن تضع الآخرين في اعتبارك.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب المطرب العراقي ماجد المهندس، ويوافق تاريخ ميلاده 25 أكتوبر.