«النقل» تبدأ نقل عربات «المونوريل» للعاصمة الإدارية الجديدة (صور)

بدأت وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، إجراءات نقل عربات المونوريل، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، على سيارات نقل، وذلك لبدء إجراءات التشغيل التجريبي، خلال الشهور القليلة المقبلة، حيث تواصل الوزارة العمل على تنفيذ مشروع المونوريل، لتقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم أماكن المشروع والمعدات المستخدمة في تنفيذ المشروع، للحفاظ على أرواح وسلامة العمال والفنيين والمهندسين، من خطر العدوى بفيروس كورونا.

ويدخل المونوريل لأول مرة مصر، ويعتبر من أهم وسائل المواصلات الحديثة، التي ستعمل خلال منتصف 2022.

النقل: تشغيل المونوريل منتصف 2022

وقال الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن أعمال تنفيذ المونوريل تتم بصورة منتظمة، وأن جائحة كورونا لن تؤثر على تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدا أن المونوريل سيقدم خدمات أوروبية لجمهور الركاب المسافرين، لافتا إلى أنه سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر تذكرة المونوريل.

وزير النقل: سيتم مراعاة البعد الاجتماعي عند تحديد سعر تذكرة المونوريل

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المونوريل سيكون وسيلة مواصلات حديثة تعمل في مصر لأول مرة، مؤكدا أن الجميع يعمل على تنفيذ مشروع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين، منوها إلى أن قطار المونوريل صُمم على الطريقة العالمية.

وزير النقل: المونوريل صُمم على الطريقة العالمية

وأشار وزير النقل، إلى أن مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة يبلغ طوله 56.5 كم، ويشمل 22 محطة، وبلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 23.9%، وبلغت نسبة الأعمال المدنية 27% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم) كما بلغت النسبة الإجمالية للأعمال الكهروميكانيكية 21%، ويجرى حاليا تصنيع المعدات بنسبة 9%، ويتم إجراء الاختبارات عليها تباعا، كما يتم تصنيع قضيب التغذية بنسبة 90%، وجارِ توريده.